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Uludağ’da yemek yiyen ayıya mini konser verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:58 Güncelleme: 01.09.2024 10:59
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Uludağ’da yemek yiyen ayıya mini konser verdi

Bursa’da acıkan ayı Uludağ’ın turistik bölgesi olan Sarıalan’da çöp konteynerlarında yemek ararken, ayıyı çeken bir vatandaş o anları şarkı söyleyerek izledi. Verdiği mini konseri kayda alan kişi izleyenleri gülümsetti.

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