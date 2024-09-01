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10 yıldır aranan şüpheli Bursa’da yakayı ele verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 10:55 Güncelleme: 01.09.2024 10:57
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10 yıldır aranan şüpheli Bursa’da yakayı ele verdi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri şehir şehir gezen ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunup, 10 yıldır aranan şüpheliyi Bursa’ya gelince yakaladı.

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