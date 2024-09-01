01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sıcaktan bunalanlar soluğu mesire alanlarında ve mağaralarda aldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:02
ABONE OL
Sıcaktan bunalanlar soluğu mesire alanlarında ve mağaralarda aldı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artış gösterdiği Gaziantep'te vatandaşlar soluğu mesire alanlarında, ormanlarda, serin mağaralarda, parklarda ve ağaç gölgelerinde aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör