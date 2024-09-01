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Tekirdağ'da sağanak yağış

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:56 Güncelleme: 01.09.2024 15:56
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Tekirdağ’da sağanak yağış

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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