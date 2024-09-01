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İstanbul’da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:54
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İstanbul’da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

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