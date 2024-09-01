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Kartal'da İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:57 Güncelleme: 01.09.2024 15:57
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Kartal’da İSKİ’ye ait zift yüklü kamyon yan yattı

Kartal Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait zift yüklü kamyon yan yattı. Kamyonda bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

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