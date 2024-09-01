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Tarlada ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:27
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Tarlada ölü bulundu

Adıyaman’da, bir kişi tarla içerisinde ölü halde bulundu.

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