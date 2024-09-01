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7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:29 Güncelleme: 01.09.2024 12:36
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7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yana doğru yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

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