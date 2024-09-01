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Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:21
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Koyun sürüsünün arasına dalan otomobile kamyon çarptı

Muş'ta koyun sürüsünün arasına dalan otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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