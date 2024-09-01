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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:03 Güncelleme: 01.09.2024 11:03
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Bursa’da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı

Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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