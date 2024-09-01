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Sel suları yolu trafiğe kapattı İstanbul'a D-100'den ulaşım kesildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:52
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Sel suları yolu trafiğe kapattı İstanbul’a D-100’den ulaşım kesildi

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağıştan Gebze bölgesi de nasibini aldı. Çayırova, Darıca ve Gebze'de sokaklar göle döndü. Suların bastığı D-100 karayolu trafiğe kapandı.

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