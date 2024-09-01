01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İSKİ'ye ait kamyon virajı alamadı yan yattı! Yer: Kartal

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:40
ABONE OL
İSKİ’ye ait kamyon virajı alamadı yan yattı! Yer: Kartal

İstanbul Kartal'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan İSKİ'ye ait kamyon yan yattı. Zift yüklü olduğu öğrenilen kamyondaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör