01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 01:32 Güncelleme: 01.09.2024 01:32
ABONE OL
Samsun’da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da 3 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör