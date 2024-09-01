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Karadeniz Ereğli'de odun yüklü kamyon devrildi!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 01:36 Güncelleme: 01.09.2024 01:41
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Karadeniz Ereğli’de odun yüklü kamyon devrildi!

Zonguldak’ın Karadeniz Ereği ilçesinde odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Korku dolu anların yaşandığı kazada sürücü yaralanırken kazadan dolayı yol uzun bir süre trafiğe kapatıldı.

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