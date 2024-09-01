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Bursa'da tartışma kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi silahla bacağından vurdu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 00:19 Güncelleme: 01.09.2024 00:19
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Bursa’da tartışma kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi silahla bacağından vurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Tartışmada bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.

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