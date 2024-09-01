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Samsun'da bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:04
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Samsun’da bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 ayrı bıçaklı saldırı gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen bıçaklı saldırılarla ilgili soruşturma sürüyor.

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