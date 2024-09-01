01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:47 Güncelleme: 01.09.2024 11:47
ABONE OL
Kalehisarda 800 yıllık kandil bulundu

Çorum'un Alaca ilçesin yürütülen Kalehisar kazı çalışmalarında 800 yıllık kandil bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör