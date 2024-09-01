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Cinnet getiren şahıs, 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:15 Güncelleme: 01.09.2024 12:16
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Cinnet getiren şahıs, 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti

Adıyaman'da, cinnet getiren şahıs, 3 çocuk annesi eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

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