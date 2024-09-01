01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Plastik hammaddesi yüklü tır alev topuna döndü! Korku dolu anlar

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 01:45
ABONE OL
Plastik hammaddesi yüklü tır alev topuna döndü! Korku dolu anlar

Bingöl'ün Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Tırı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Genç ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 PJ 512 plakalı plastik hammaddesi yüklü tır, Genç-Bingöl kara yolunda seyrederken dorse kısmından alev aldı.

Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı.Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Genç Belediyesi itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör