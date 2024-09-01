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Adıyaman'da cinnet dehşeti! Önce eşine sonra kendisine sıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 06:09
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Adıyaman’da cinnet dehşeti! Önce eşine sonra kendisine sıktı

Adıyaman'da gece saatlerinde bir şahıs, 3 çocuk annesi olan eşini vurdu. Cinnet geçirdiği iddia edilen şahıs ardından aynı silahla kendi canına kıydı.

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