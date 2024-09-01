Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Nuri Alço acı haberi duyurdu! Ahu Tuğba hayatını kaybetti...

Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diyen usta sanatçı, haziran ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinde 69 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını yasa boğdu. Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.