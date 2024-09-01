Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Nuri Alço acı haberi duyurdu! Ahu Tuğba hayatını kaybetti...
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço acı haberi duyurdu. Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu.
80'li ve 90'lı yıllarda Yeşilçam'da fırtınalar estiren Ahu Tuğba, 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ile evlenmiş ve 1992 yılında kızı Anjelik'i dünyaya getirmişti.
Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" diyen usta sanatçı, haziran ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinde 69 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen haber sanat camiasını yasa boğdu. Ahu Tuğba, Miami'deki evinde bugün ölü bulundu. Ünlü oyuncunun acı haberini Nuri Alço sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"AHU'MUZU KAYBETTİK"
Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Alço, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.
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