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Kahramanmaraş’ta motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 20:35
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Kahramanmaraş’ta motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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