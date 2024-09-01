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Kocaeli'de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 18:47
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Kocaeli’de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de D-100 karayolu geçişindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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