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Muğla'da virajı alamayan lüks cip tarlaya uçtu: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 18:10
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Muğla’da virajı alamayan lüks cip tarlaya uçtu: 3 yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan lüks cipin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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