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İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 18:17
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İzmir’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor

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