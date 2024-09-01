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Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürüye yıldırım dehşeti: 60 koyun telef oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:54
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Afyonkarahisar’da arazide otlayan sürüye yıldırım dehşeti: 60 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürünün üzerine yıldırım düşmesinin ardından başlatılan incelemede, telef olan koyun sayısının 60 olduğu belirlendi.

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