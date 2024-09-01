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Gaziantep'te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:39 Güncelleme: 01.09.2024 11:40
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Gaziantep’te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur güven uygulamasında 1 kilo 520 gram skunk ele geçirilirken aranan 3 şüpheli yakalandı.

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