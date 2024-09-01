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MHP'nin acı günü | Feti Yıldız'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:24 Güncelleme: 01.09.2024 16:37
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MHP’nin acı günü | Feti Yıldız’ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın önceki gün hayatını kaybeden eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadoluhisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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