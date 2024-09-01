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Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü 5 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 15:05 Güncelleme: 01.09.2024 15:06
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Elazığ’da otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü 5 yaralı

Elazığ'da Ali Çiğci'nin yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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