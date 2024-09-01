01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kahramanmaraş'ta orman yangını! Kontrol altına alındı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:04 Güncelleme: 01.09.2024 11:06
ABONE OL
Kahramanmaraş’ta orman yangını! Kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör