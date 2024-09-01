01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Av yasağı sona erdi, İstanbul’da sezonun ilk balıkları avlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:20 Güncelleme: 01.09.2024 12:20
ABONE OL
Av yasağı sona erdi, İstanbul’da sezonun ilk balıkları avlandı

15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör