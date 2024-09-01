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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 14:40 Güncelleme: 01.09.2024 14:40
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Eskişehir’de sokak arasından çıkan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan otomobil, sürücüsünün ireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

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