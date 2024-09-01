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Husumetlisi tarafından vuruldu! Hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 13:38
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Husumetlisi tarafından vuruldu! Hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Nuri Gültekin (65) aralarında husumet bulunan Yalçın Y. tarafından tüfekle vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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