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Antalya'da ormanlık alanda oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 14:43
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Antalya’da ormanlık alanda oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı

Antalya'da, yağmur öncesi ormanlık alanda oluşan hortum, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir zarara yol açmadı.

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