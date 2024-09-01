01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorum'da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 18:31
ABONE OL
Çorum’da kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör