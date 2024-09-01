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İkinci el araç piyasasının gözü döviz kurunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 01.09.2024 11:45
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İkinci el araç piyasasının gözü döviz kurunda

Konya'da pandemi sürecinde araç fiyatlarında artış yaşanırken, son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 gerilediğini belirten galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunu, önümüzdeki aylarda döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

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