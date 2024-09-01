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Kahramanmaraş'ta silahlı çatışma

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:18 Güncelleme: 01.09.2024 12:18
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Kahramanmaraş’ta silahlı çatışma

Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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