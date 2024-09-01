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İzmir'de balıkçılar yeni sezona ‘Vira Bismillah’ dedi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:34
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İzmir’de balıkçılar yeni sezona ‘Vira Bismillah’ dedi

İzmir Foça’da, av yasağının dün gece 24.00‘de sona ermesiyle birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

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