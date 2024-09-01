01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:29
ABONE OL
Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör