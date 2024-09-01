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Antalya'da beş noktada çıkan orman yangınının şüphelisi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:04 Güncelleme: 01.09.2024 17:06
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Antalya’da beş noktada çıkan orman yangınının şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda beş farklı noktada orman yangını çıkardığı iddia edilen S.Ç. isimli şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda yangın çıkarma aparatı ve çakmak ele geçirildi.

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