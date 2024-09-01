01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Emekli öğretmen diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 11:42 Güncelleme: 01.09.2024 11:43
ABONE OL
Emekli öğretmen diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi

Gümüşhane'de yaşayan ve kendisini fidan dikmeye adayan emekli öğretmen Selahattin Bulut köyüne 4 bin fidan dikerek çıplak dağları yemyeşil hale getirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör