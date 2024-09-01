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İETT otobüsü kaza yaptı! E5 karayolu trafiğe kapatıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 12:46 Güncelleme: 01.09.2024 13:09
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İETT otobüsü kaza yaptı! E5 karayolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir İETT otobüsü, sağanak yağış nedeniyle kaza yaptı. Meydana gelen kazada E5 karayolu trafiğe kapatıldı. Olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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