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Ankara'da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 13:20 Güncelleme: 01.09.2024 13:21
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Ankara’da park halindeki TIR alevlere teslim oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir TIR'da sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.

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