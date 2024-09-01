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Hakkari'de otomobil alev aldı! Kullanılmaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:30 Güncelleme: 01.09.2024 17:31
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Hakkari’de otomobil alev aldı! Kullanılmaz hale geldi

Hakkari'de Azad Aslan yönetimindeki araç, seyir halindeyken aniden alev almaya başladı. Sürücüsünün araçtan atlamasıyla kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik şarampolden yuvarlanarak kullanılamaz hale geldi. Aslan kazayı yaralı olarak atlattı.

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