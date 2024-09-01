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Ankara'da yağış sonrası yine aynı manzara! Yollarda kaldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:16 Güncelleme: 01.09.2024 17:16
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Ankara’da yağış sonrası yine aynı manzara! Yollarda kaldılar

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok iş yerini su basarken, şehrin en işlek bölgeleri adeta göle döndü. Araçlar su birikintileri olan yollarda ilerleyemezken, bölgede trafik kilitlendi.

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