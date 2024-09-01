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Gönen’de feci kaza! 1 kişi yaralandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 00:12 Güncelleme: 01.09.2024 00:15
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Gönen’de feci kaza! 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka araç yoldan çıkarak takla attı. Feci kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralandı.

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