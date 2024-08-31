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Piknikçiler dehşeti yaşadı! Baraj suyu yükseldi mahsur kaldılar

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 22:23 Güncelleme: 31.08.2024 22:24
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Piknikçiler dehşeti yaşadı! Baraj suyu yükseldi mahsur kaldılar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde piknik için Hantepe köyüne giden vatandaşlar baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu piknik içim bölgede bulunan 4 kişi, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla karaya çıkartıldı.

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