Piknikçiler dehşeti yaşadı! Baraj suyu yükseldi mahsur kaldılar

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu piknik içim bölgede bulunan 4 kişi, mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla karaya çıkartıldı.