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Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 14:45
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Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat’ın motosiklet şovu izleyenlerin adeta nefesini kesti.

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