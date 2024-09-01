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Silahlı saldırıda işletmede yaşananlar güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 14:47 Güncelleme: 01.09.2024 14:47
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Silahlı saldırıda işletmede yaşananlar güvenlik kamerasında

Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı, saldırganların ise işletme sahipleri tarafından darp edilip polise teslim edildiği olay sırasında işletmede yaşananların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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