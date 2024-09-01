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TEM'de yağmur nedeniyle zincirleme kaza

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 14:55
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TEM’de yağmur nedeniyle zincirleme kaza

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle TEM'de kayganlaşan yolda 4 otomobil birbirine girdi. Kazalarda 8 kişi yaralanırken, bölgede trafik bir süre aksadı.

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